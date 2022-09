Grecia | il superyacht “007” affonda davanti all’isola di Kythnos | le immagini sui social

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il“007” èto in. La notizia è stata riportata dal sitoTimes. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 settembre al largo dell’isola greca Kynthos. Come si vede dalleche circolano sui, lo yacht è quasi totalmente sommerso. I passeggeri a bordo sono stati velocemente soccorsi. Varato nel 2006, ilera originariamente lungo 32 metri e, dopo diverse estensioni, è arrivato oggi a una lunghezza di 49 metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'sos è arrivato intorno alle 23, quando l'imbarcazione ha colpito gli scogli e l'acqua del mare è iniziata ad entrare nelle cabine di lusso. Il mega yacht 007, un gigante sull'acqua lungo 48 metri is ...Un superyacht di 49 metri di lunghezza a tema James Bond - chiamato «007» - di proprietà di un uomo d'affari svizzero, si è incagliato dopo aver colpito degli scogli a soli 15 metri dalla pittoresca b ...