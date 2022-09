Graham Potter è il nuovo allenatore del Chelsea (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Chelsea ha deciso: sarà Graham Potter il nuovo allenatore dopo l’esonero di Tuchel all’indomani della sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. I Blues hanno raggiunto un accordo verbale con l’attuale manager del Brighton, e nelle prossime ore, verranno sistemati gli ultimi dettagli necessari l’ufficialità. PERCHÉ IL Chelsea HA SCELTO Graham Potter? I vertici del club hanno preferito puntare su una soluzione interna ma di grande esperienza, e meno prestigiosa rispetto ai nomi che erano circolati in queste ore, ma non per questo meno costosa. Difatti, per liberarlo dal Brighton, i Blues hanno dovuto sborsare una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Toccherà dunque al tecnico inglese raccogliere la pesante eredità di Tuchel che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha deciso: saràildopo l’esonero di Tuchel all’indomani della sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. I Blues hanno raggiunto un accordo verbale con l’attuale manager del Brighton, e nelle prossime ore, verranno sistemati gli ultimi dettagli necessari l’ufficialità. PERCHÉ ILHA SCELTO? I vertici del club hanno preferito puntare su una soluzione interna ma di grande esperienza, e meno prestigiosa rispetto ai nomi che erano circolati in queste ore, ma non per questo meno costosa. Difatti, per liberarlo dal Brighton, i Blues hanno dovuto sborsare una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Toccherà dunque al tecnico inglese raccogliere la pesante eredità di Tuchel che ...

