Graduatorie di istituto 2022/24, quando è possibile il completamento orario. Condizioni e limiti (Di giovedì 8 settembre 2022) I docenti, che ottengono una supplenza dalle Graduatorie di istituto a orario non intero, hanno titolo a completare l'orario d'insegnamento. limiti e Condizioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) I docenti, che ottengono una supplenza dalledinon intero, hanno titolo a completare l'd'insegnamento.. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie di istituto 2022/24, quando è possibile il completamento orario. Condizioni e limiti - ProDocente : Supplenze: GPS esaurite a Siena e nomine da graduatorie di istituto. Ecco per quali classi di concorso - zazoomblog : Supplenze: GPS esaurite a Siena e nomine da graduatorie di istituto. Ecco per quali classi di concorso -… - orizzontescuola : Supplenze: GPS esaurite a Siena e nomine da graduatorie di istituto. Ecco per quali classi di concorso - ProDocente : Graduatorie di istituto, supplenze posto potenziamento: quando si può nominare e come -