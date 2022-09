Governo, via a nuove entrate per 6,2 mld: serviranno a finanziare gli aiuti a Pmi e famiglie per il caro energia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del premier Mario Draghi e del ministro Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Il Governo presentera’ la relazione alle Camere per l’autorizzazione necessaria affinche’ l’esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le maggiori entrate rappresenteranno la componente principale del nuovo dl aiuti che il Governo approvera’, dopo il passaggio parlamentare, con l’obiettivo di contrastare gli effetti su famiglie e imprese del caro energia. Lo si apprende da Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del premier Mario Draghi e del ministro Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggioripari a 6,2 miliardi di euro. Ilpresentera’ la relazione alle Camere per l’autorizzazione necessaria affinche’ l’esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le maggiorirappresenteranno la componente principale del nuovo dlche ilapprovera’, dopo il passaggio parlamentare, con l’obiettivo di contrastare gli effetti sue imprese del. Lo si apprende da Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

