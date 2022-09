**Governo: Cdm, ok cittadinanza italiana a pallavolista Rychlicki** (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, vista la richiesta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana al sig. Kamil Rychlicki, atleta pallavolista nato a Ettelbruck (Lussemburgo) il 1° novembre 1996, per aver reso eminenti servizi all'Italia in considerazione degli ottimi risultati conseguiti nella propria disciplina sportiva". Si legge nella nota del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, vista la richiesta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ha deliberato il conferimento dellaal sig. Kamil Rychlicki, atletanato a Ettelbruck (Lussemburgo) il 1° novembre 1996, per aver reso eminenti servizi all'Italia in considerazione degli ottimi risultati conseguiti nella propria disciplina sportiva". Si legge nella nota del Cdm.

