Governo | Cdm | golden power su su Asm International-Lpe

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di specifiche prescrizioni, in relazione all'operazione notificata dalle società ASM International N.V. e LPE S.p.a., concernente l'acquisizione, da parte di ASM International N.V., del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di LPE S.p.a. Si legge nella nota del Cdm.

