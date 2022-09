Google Maps, arriva in Italia la funzione tanto attesa: ecco come risparmiare carburante (Di giovedì 8 settembre 2022) arriva anche in Italia l’atteso aggiornamento per Google Maps, che ci permette di risparmiare sul carburante, e quindi, di tenerci qualche soldino in tasca. Strizzando l’occhio all’ambiente, la nota applicazione di navigazione di BigG, la più utilizzata del settore, ha da tempo introdotto l’opzione che permette di risparmiare in quanto ad emissioni di CO2 nonché in benzina e gasolio. Google Maps, 7/9/2022 – Computermagazine.itLa funzione era stata introdotta solo per il mercato del nord America, quindi Stati Uniti e Canada, ma da qualche ora a questa parte è giunta anche in Italia, facendo ovviamente felici i nostri connazionali. “Con pochi tocchi, potete vedere il relativo risparmio di ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)anche inl’atteso aggiornamento per, che ci permette disul, e quindi, di tenerci qualche soldino in tasca. Strizzando l’occhio all’ambiente, la nota applicazione di navigazione di BigG, la più utilizzata del settore, ha da tempo introdotto l’opzione che permette diin quanto ad emissioni di CO2 nonché in benzina e gasolio., 7/9/2022 – Computermagazine.itLaera stata introdotta solo per il mercato del nord America, quindi Stati Uniti e Canada, ma da qualche ora a questa parte è giunta anche in, facendo ovviamente felici i nostri connazionali. “Con pochi tocchi, potete vedere il relativo risparmio di ...

