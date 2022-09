Gli studenti e la “paura del Covid”: ricerca su 400 ragazzi del Majorana (Di giovedì 8 settembre 2022) Tito Tiraboschi è uno studente lavoratore dell’Università degli Studi di Bergamo: durante il Covid ha condotto un lavoro di ricerca in collaborazione con l’Istituto Majorana di Seriate, per comprendere meglio le reazioni dei ragazzi al dramma della pandemia che si è palesato all’improvviso nella nostra provincia. Alla ricerca hanno partecipato tutti i 409 ragazzi invitati alla compilazione del questionario. Questo il risultato del suo studio, che divideremo in tre puntate: la prima riguarda la “paura”. “All’arrivo della brutale epidemia di Covid-19 che ha colpito Bergamo nel febbraio 2020, paura ed angoscia hanno rubato il posto al senso di immortalità ed al vissuto quotidiano che contraddistingue gli adolescenti delle scuole ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Tito Tiraboschi è uno studente lavoratore dell’Università degli Studi di Bergamo: durante ilha condotto un lavoro diin collaborazione con l’Istitutodi Seriate, per comprendere meglio le reazioni deial dramma della pandemia che si è palesato all’improvviso nella nostra provincia. Allahanno partecipato tutti i 409invitati alla compilazione del questionario. Questo il risultato del suo studio, che divideremo in tre puntate: la prima riguarda la “”. “All’arrivo della brutale epidemia di-19 che ha colpito Bergamo nel febbraio 2020,ed angoscia hanno rubato il posto al senso di immortalità ed al vissuto quotidiano che contraddistingue gli adolescenti delle scuole ...

rulajebreal : La dx al governo porterà ad una orbanizzazione-trumpizzazione della democrazia. La distruzione dei diritti/criminal… - carlogubi : A #Presadiretta confermano dopo 30 anni quello che gli studenti della 'Pantera' dicevano nel 1991: la guerra in… - messina_oggi : Sei studenti siciliani su dieci, alla fine del ciclo di studi, non raggiungono le competenze base in italiano. Due… - messina_oggi : Sei studenti siciliani su dieci, alla fine del ciclo di studi, non raggiungono le competenze base in italiano. Due… - messina_oggi : Sei studenti siciliani su dieci, alla fine del ciclo di studi, non raggiungono le competenze base in italiano. Due… -