Gli affari poco correnti nella Pubblica amministrazione. L’opinione di Moffa (Di giovedì 8 settembre 2022) In attesa delle elezioni e del nuovo governo, l’attuale esecutivo, come da prassi, dovrebbe occuparsi soltanto di ordinaria amministrazione. È quel che accade nelle normali democrazie. Da noi, invece, anche l’ordinario è suscettibile di interpretazione estensiva. Talmente estensiva che alcuni ministri ne approfittano per piazzare colpi nella mai cessata corsa ad occupare posti e a creare condizioni di potere difficilmente scalfibili da chi verrà dopo alla guida del ministero. Si dirà: è sempre successo. Niente di nuovo sotto il sole. Vero. Ma ciò non toglie che ci siano abusi che francamente è difficile digerire e sui quali è bene che chi si candida a governare il Paese ponga attenzione. Ci riferiamo, tanto per uscire dal vago, a quel che sta accadendo in Formez PA, ente strumentale del Dipartimento della Funzione Pubblica, presieduto ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) In attesa delle elezioni e del nuovo governo, l’attuale esecutivo, come da prassi, dovrebbe occuparsi soltanto di ordinaria. È quel che accade nelle normali democrazie. Da noi, invece, anche l’ordinario è suscettibile di interpretazione estensiva. Talmente estensiva che alcuni ministri ne approfittano per piazzare colpimai cessata corsa ad occupare posti e a creare condizioni di potere difficilmente scalfibili da chi verrà dopo alla guida del ministero. Si dirà: è sempre successo. Niente di nuovo sotto il sole. Vero. Ma ciò non toglie che ci siano abusi che francamente è difficile digerire e sui quali è bene che chi si candida a governare il Paese ponga attenzione. Ci riferiamo, tanto per uscire dal vago, a quel che sta accadendo in Formez PA, ente strumentale del Dipartimento della Funzione, presieduto ...

ricpuglisi : Come andò a finire? UN DISASTRO. I solleciti lettori del Guardian che mandarono lettere etc. furono sommersi da… - LaVeritaWeb : Scoop di «Fox News» che pubblica le mail che dimostrano come il figlio di Biden abbia organizzato, per un suo clien… - borghi_claudio : Oggi parlavo con la direttrice di un negozio di lusso di Firenze chiedendo come vanno gli affari. Contenti per la s… - Skywalk59735517 : RT @ItalianPolitics: Come zampillano gli affari della Norvegia col gas per l'Ue - Startmag - Kate_anc : Comunque io in tutto questo ci tengo a ricordarvi che il nostro ministro degli esteri (per gli affari correnti) è L… -