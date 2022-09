Giornalista italiano ferito a Kherson: “È saltato su una mina ucraina” (Di giovedì 8 settembre 2022) Un Giornalista italiano, Mattia Sorbi, è stato ferito in ucraina, nell’area di Kherson, ed è ricoverato presso un ospedale in una zona sotto controllo russo. In un video pubblicato l’8 settembre su Telegram dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, rimbalzato anche su Twitter, si vede il cronista spiegare l’accaduto e parlare di una mina. I fatti risalirebbero al 29 agosto. Sorbi, Giornalista freelance, sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco sulla prima linea di Kherson lo scorso 29 agosto, secondo fonti russe. Il territorio di Kherson è una delle zone dove più infuriano i combattimenti in questi giorni, e dove l’esercito dell’ucraina sta portando avanti una controffensiva contro gli occupanti russi. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Un, Mattia Sorbi, è statoin, nell’area di, ed è ricoverato presso un ospedale in una zona sotto controllo russo. In un video pubblicato l’8 settembre su Telegram dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, rimbalzato anche su Twitter, si vede il cronista spiegare l’accaduto e parlare di una. I fatti risalirebbero al 29 agosto. Sorbi,freelance, sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco sulla prima linea dilo scorso 29 agosto, secondo fonti russe. Il territorio diè una delle zone dove più infuriano i combattimenti in questi giorni, e dove l’esercito dell’sta portando avanti una controffensiva contro gli occupanti russi. ...

