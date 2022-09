Giornalista della BBC annuncia la morte della Regina ma poi cancella tutto (Di giovedì 8 settembre 2022) I tweet sospetti sulla morte della Regina Elisabetta Sta tenendo col fiato sospeso tutto il mondo la notizia che vede la Regina Elisabetta II sotto osservazione medica al Castello di Balmoral. La BBC ha infatti riportato: “A seguito di ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottori della Regina sono preoccupato per la salute di Sua L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 settembre 2022) I tweet sospetti sullaElisabetta Sta tenendo col fiato sospesoil mondo la notizia che vede laElisabetta II sotto osservazione medica al Castello di Balmoral. La BBC ha infatti riportato: “A seguito di ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottorisono preoccupato per la salute di Sua L'articolo proviene da Novella 2000.

