Giorgia Meloni non guadagna 645 euro al giorno (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook secondo cui lo stipendio di Giorgia Meloni, deputata e Presidente di Fratelli d’Italia, sarebbe di «€645,00 al giorno». Meloni, si legge, percepirebbe un reddito annuo di 167.656 euro. Si tratta di una notizia che veicola informazioni false, come chiarito anche dai colleghi di Pagella Politica. Come spiegato sul sito della Camera dei deputati, secondo quanto sancito dall’articolo 69 della Costituzione italiana, ogni parlamentare ha diritto all’indennità a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. Attualmente l’importo netto dell’indennità parlamentare, corrisposto per 12 mensilità è pari a 5.269,04 euro, cifra alla quale devono poi ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine pubblicata su Facebook secondo cui lo stipendio di, deputata e Presidente di Fratelli d’Italia, sarebbe di «€645,00 al»., si legge, percepirebbe un reddito annuo di 167.656. Si tratta di una notizia che veicola informazioni false, come chiarito anche dai colleghi di Pagella Politica. Come spiegato sul sito della Camera dei deputati, secondo quanto sancito dall’articolo 69 della Costituzione italiana, ogni parlamentare ha diritto all’indennità a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. Attualmente l’importo netto dell’indennità parlamentare, corrisposto per 12 mensilità è pari a 5.269,04, cifra alla quale devono poi ...

