Giorgia Meloni | «Abruzzo simbolo del nostro buongoverno | pronti a guidare l?Italia»

Emanuele0103 : RT @ZanAlessandro: 5 pericolose fake news di Giorgia Meloni contro la comunità #lgbt+ - FabioMenti : RT @ZanAlessandro: 5 pericolose fake news di Giorgia Meloni contro la comunità #lgbt+ - maurizio30359 : RT @PagellaPolitica: Giuseppe Conte dice che Giorgia Meloni «guadagna 500€ al giorno» e «oggi vuole togliere 500€ al mese del reddito di ci… - Ol_Egy : RT @ZanAlessandro: 5 pericolose fake news di Giorgia Meloni contro la comunità #lgbt+ - Faggio4 : RT @Axen0s: E quindi anche a sto giro la sinistra perderà per colpa di Renzi. Loro mai un dubbio eh? Le loro ricette sono giuste. Il popolo… -

Il Tempo

... alla vigilia del pronosticatissimo successo elettorale del partito di. Merita attenzione la quantità e la qualità dei presenti. Le gerarchie istituzionali della Difesa e i più alti ...Adesso che il nemico numero uno è, le insursioni su Roma non sono certo meno dure che in passato. Anzi, hanno lo stesso antico livore di quelle orchestrate ai danni di Silvio ... Minacce a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, a Trento spunta la lettera delle Brigate Rosse “La sfida è tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta”: a dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando del voto in vista delle elezioni politiche 2022, in programma il prossimo 25 settembre. “La ...L'ansia da sondaggi gioca brutti scherzi, il segretario del Pd tira in ballo a sproposito il capo dello Stato e mina la terzietà dell'istituzione.