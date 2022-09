Gdf Salerno, chiuso punto vendita a Sala Consilina: il titolare ‘ritoccava’ gli scontrini (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNelle scorse settimane, la Guardia di Finanza di Salerno ha apposto i sigilli ad un punto vendita del Cilento, segnalato per una serie di irregolarità rilevate in materia di emissione degli scontrini. In occasione dell’intervento, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina, nel passare a setaccio la documentazione fiscale rilasciata da un negozio cittadino di articoli per la casa, hanno scoperto l’éscamotage adottato per evadere sistematicamente le tasse. Apparentemente, in sostanza, il titolare emetteva gli scontrini indicando il regolare importo delle transazioni avvenute, salvo provvedere, in un secondo momento, a “rettificare” l’ammontare del valore delle operazioni, azzerando di fatto il corrispettivo da comunicare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNelle scorse settimane, la Guardia di Finanza diha apposto i sigilli ad undel Cilento, segnalato per una serie di irregolarità rilevate in materia di emissione degli. In occasione dell’intervento, le Fiamme Gialle della Tenenza di, nel passare a setaccio la documentazione fiscale rilasciata da un negozio cittadino di articoli per la casa, hanno scoperto l’éscamotage adottato per evadere sistematicamente le tasse. Apparentemente, in sostanza, ilemetteva gliindicando il regolare importo delle transazioni avvenute, salvo provvedere, in un secondo momento, a “rettificare” l’ammontare del valore delle operazioni, azzerando di fatto il corrispettivo da comunicare ...

