Gb | Di Maio | ' vicini alla famiglia reale | seguiamo passo passo'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Siamo vicini alla famiglia reale e seguiamo passo passo ciò che sta accadendo, con i migliori auguri per la Regina e la casa reale". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, candidato di Impegno civico, intervenendo ai microfoni del Tg4.

