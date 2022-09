Gas: oscilla attorno ai 200 euro al megawattora ( - 6%) (Di giovedì 8 settembre 2022) Il prezzo del gas prosegue la sua giornata oscillando attorno alla quota psicologica dei 200 euro al megawattora: a metà mattinata il metano sul listino di Amsterdam, di riferimento per l'europa, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Il prezzo del gas prosegue la sua giornatandoalla quota psicologica dei 200al: a metà mattinata il metano sul listino di Amsterdam, di riferimento per l'pa, ...

fisco24_info : Gas: oscilla attorno ai 200 euro al megawattora (-6%): Sul listino di Amsterdam di riferimento per l'Europa - CGzibordi : @andrepaltry il gas USA oscilla tra 3 e 9 il gas LNG al TTF tra 5 e 85 - anticofuturo : @Cpt_JTK Le ultime quotazioni danno l'età della sorella a poco più di 25 anni. Oscilla di più del prezzo del gas. - NedKras : @Lollobast Non c'è bisogno di decidere, è stato deciso tanto tempo fa quando è nato il capitalismo/globalizzazione,… - SalvatoreSamp : RT @sole24ore: ?? L'euro oscilla sulla parità contro il dollaro, petrolio in netto calo. In Germania inflazione al 7,9%. Spread in area 230… -