«Garantirà ogni anno ad almeno 80 donne formazione e un lavoro, per un futuro migliore», spiega Alessandra Kustermann, figura capofila del progetto (Di giovedì 8 settembre 2022) Offrire un luogo sicuro alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, un posto in cui possano recuperare la serenità psicologica e trovare un'indipendenza economica che permetta loro di affrontare il futuro: questo è l'obiettivo del progetto "Ri-Nascita", presentato oggi, negli spazi della Cascina Carpana, in via San Dionigi 121, a Milano, alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sopravvissute agli stupri di guerra. In mostra, volti di donne coraggiose

