"Fuori dal coro", denuncia choc da Mario Giordano: "Evitabili decine di morti"

Al programma tv di Mario Giordano, "Fuori dal coro", in onda su Rete 4, si è parlato di coronavirus. Durante un servizio andato in onda dal titolo: "Il Covid si poteva curare: quante morti si potevano evitare?", gli intervistati si sono lasciati andare a delle importanti dichiarazioni: da "Mia madre è stata vittima di questa strage di Stato" ad "Avevamo bisogno che qualcuno al governo dicesse 'Abbiamo sbagliato, iniziate ad usare gli antinfiammatori'". Quesiti e osservazioni leciti soprattutto dopo la diffusione della ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, dove è stato accertato che il corretto utilizzo dei FANS riduce le ospedalizzazioni del 90%.

