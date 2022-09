Francesco Totti, stoccata di Simona Ventura: “Dove sei stato quest’estate?” (Di giovedì 8 settembre 2022) Una inaspettata stoccata, quella di Simona Ventura a Francesco Totti, fresco di separazione dall’ormai ex moglie Ilary Blasi. L’occasione alla conduttrice le si è presentata con la Partita del Cuore, tornata ieri sera sulla seconda rete Rai e che ha visto sfidarsi la Nazionale Cantanti e la Team Charity. Quest’anno la formazione degli artisti italiani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 settembre 2022) Una inaspettata, quella di, fresco di separazione dall’ormai ex moglie Ilary Blasi. L’occasione alla conduttrice le si è presentata con la Partita del Cuore, tornata ieri sera sulla seconda rete Rai e che ha visto sfidarsi la Nazionale Cantanti e la Team Charity. Quest’anno la formazione degli artisti italiani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - tiziana44004492 : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - sar4aaaaaa : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - MonicaFantoni : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - Marcy39512685 : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… -