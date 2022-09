Francesco Totti, Simona Ventura gli chiede cosa ha fatto in estate: la sua risposta (Di giovedì 8 settembre 2022) Approfittando dell’intervista fatta a Francesco Totti in occasione della Partita del Cuore, andata in onda su Rai 2, Simona Ventura ha cercato di pungolare l’ex capitano della Roma sul suo attuale stato sentimentale. Totti infatti è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Noemi Bocchi dopo aver annunciato il divorzio da Ilary Blasi. “Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto” ha detto Simona Ventura. Una domanda scomoda e tendenziosa, a cui però Francesco Totti ha risposto in maniera egregia. “Eh sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia” ha detto, dribblando il gossip da vero campione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 settembre 2022) Approfittando dell’intervista fatta ain occasione della Partita del Cuore, andata in onda su Rai 2,ha cercato di pungolare l’ex capitano della Roma sul suo attuale stato sentimentale.infatti è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Noemi Bocchi dopo aver annunciato il divorzio da Ilary Blasi. “, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa? Non ti abbiamo proprio visto” ha detto. Una domanda scomoda e tendenziosa, a cui peròha risposto in maniera egregia. “Eh sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia” ha detto, dribblando il gossip da vero campione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - tommywizzz : @OfficialASRoma Morto? Nonato. (Francesco Totti) - infoitcultura : Simona Ventura e la domanda che imbarazza Francesco Totti - vmpkatz : RT @destrialmuro: ma a me che cazzo me ne frega della regina io sto bene finché è vivo er re de roma francesco totti er pupone er capitano - destrialmuro : ma a me che cazzo me ne frega della regina io sto bene finché è vivo er re de roma francesco totti er pupone er capitano -