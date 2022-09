Francesco Totti | arriva la stangata da Simona Ventura | cos’è successo

(Di giovedì 8 settembre 2022) La partita del cuore è tornata in prima serata su Rai 2. Le squadre sono la Nazionale Cantanti e la Team Charity. In campo anche. A condurreche durante un’intervista prima dell’inizio della partita del Cuore 2022 ha dato una bella? Ladidurante la Partita del cuore 2022 Durante l’estate non s’è parlato altro che della rottura trae Ilary Blasi. La notizia ha monopolizzato l’attenzione del pubblico interessato ad ogni sviluppo e retroscena che si nasconde dietro la rottura di una delle ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - alexiuss11 : “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su… - vogliosangio : RT @chiamamematto: francesco totti in squadra con sangiovanni questa la chiamo vittoria - giuseppe_alto : La trentunesima edizione della partita del cuore ha segLa trentunesima edizione della partita del cuore ha segnato… - Adriana48703581 : RT @Angela11215675: Ma vogliamo dire che Sangio ha fatto il suo goal con un assist di Francesco Totti il loro abbraccio il sorrisone di San… -

è stato il capitano e uno dei protagonisti de La Partita del Cuore ma non solo per quello che ha mostrato tornando in campo. I telespettatori hanno notato sia l'imbarazzo per una ...Simona Ventura mette alle strette: la domanda sibillinatorna ad apparire in televisione dopo la separazione ufficiale da Ilary Blasi e i continui gossip che continuano a imperversare sull'ormai ex ...Francesco Totti capitano a La Partita del Cuore: tra l'imbarazzo per la domanda di Simona Ventura e il dettaglio al dito dell'ex calciatore ...Simona Ventura, domanda sibillina a Francesco Totti prima della Partita del Cuore: la conduttrice gli chiede della sua estate, la reazione dell'ex Capitano ...