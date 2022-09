Francesca Fialdini, il lieto annuncio: lei e il fidanzato al settimo cielo (Di giovedì 8 settembre 2022) Momento speciale nella vita di Francesca Fialdini grazie a un lieto annuncio che la riguarda da vicino, dato che lei e il fidanzato sono davvero al settimo cielo. Ecco di cosa si tratta. Francesca Fialdini si è affacciata al mondo della televisione solo qualche anno fa, diventando subito uno dei volti noti del piccolo schermo, prima al fianco di Tiberio Timperi successivamente al timone dello show “Da noi… a ruota libera“. Durante gli anni di carriera, nonostante la riservatezza dimostrata, Francesca Fialdini è sempre stata una delle indiscusse protagoniste del gossip italiano, così come successo anche nel corso delle ultime ore. lieto annuncio per ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 settembre 2022) Momento speciale nella vita digrazie a unche la riguarda da vicino, dato che lei e ilsono davvero al. Ecco di cosa si tratta.si è affacciata al mondo della televisione solo qualche anno fa, diventando subito uno dei volti noti del piccolo schermo, prima al fianco di Tiberio Timperi successivamente al timone dello show “Da noi… a ruota libera“. Durante gli anni di carriera, nonostante la riservatezza dimostrata,è sempre stata una delle indiscusse protagoniste del gossip italiano, così come successo anche nel corso delle ultime ore.per ...

angieipp : RT @DanieleMignardi: Riparte a breve il programma di Francesca Fialdini! 'Da noi..a ruota libera' vuole diventare un happening show. ?? @Ag… - angieipp : RT @DanieleMignardi: ??Dal 18 settembre con “Da noi…a ruota libera” torna la regina degli ascolti tv: Francesca Fialdini! ?? @ilmessaggeroit… - sonoquella : RT @sacvofano: parte oggi la mia campagna vanessa scalera e alessio lapice x francesca fialdini per far girare la ruota nell’ultimo giorno… - liberaurora : RT @sacvofano: parte oggi la mia campagna vanessa scalera e alessio lapice x francesca fialdini per far girare la ruota nell’ultimo giorno… - sacvofano : parte oggi la mia campagna vanessa scalera e alessio lapice x francesca fialdini per far girare la ruota nell’ultim… -