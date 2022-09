FOTO | Triple H e Bad Bunny insieme nella sede della prossima Royal Rumble

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 settembre 2022)giornata di ieri la WWE ha reso nota la2023. Ad ospitare il grande evento sarà l’Alamodome di San Antonio, Texas. L’appuntamento è per il prossimo 28 gennaio. Proprio nello stadio che ospiterà lasi sono ritrovatiH e Bad, con quest’ultimo che aveva in programma un concerto proprio a San Antonio. I due certamente avranno avuto modo di parlare del futuro ritorno del rapper negli show WWE e chissà che proprio lanon rappresenterà l’occasione per rivederlo in azione. Badtornerà presto?H e Badsi sono incontrati in quella che sarà la...