Forze dell’Aeronautica e Marina si addestrano sui cieli del Sud Italia

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’Aeronautica militare si addestra nel Sudper prepararsi ad affrontare le sfide del domani. In trepidante attesa per il conto alla rovescia che vedrà nel 2023 l’Arma azzurra festeggiare il suo centenario, le attività addestrative non si fermano e parte oggi l’esercitazione militare di due giorni “Comao 22-09” (acronimo di Composite air operation). Come racconta la nota, si tratta di un’operazione aerea complessa sia per la sua tipologia sia per il numero dei diversi assetti coinvolti. Le manovre si svolgeranno soprattutto tra idella Basilicata e della Puglia, ma coinvolgeranno anche zone della Calabria, della parte meridionale della Campania, del Molise e il nord dell’Abruzzo. Lo scopo delle attività Comao 22-09 servirà principalmente a simulare un’attività di recupero del personale (personnel recovery). ...