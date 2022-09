Ford EcoSport nuova ed ecologica | ecco come si è completata

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 8 settembre 2022) Laha sempre dimostrato di essere una delle auto più prestazionali che ci possano essere, per questo motivo con laha stupito. Tra i marchi sicuramente più noti in tutto il mondo dell’automobilismo non possiamo non citare la, con la nota casa americana che si sta espandendo sempre di più anche all’interno del mercato europeo e che ha saputo realizzare unadai consumi davvero molto interessanti. AdobeDa diverso tempo a questa parte laè riuscita finalmente a rialzare la testa dopo il periodo di crisi nera del periodo tra il 2008 e il 2010. Sono stati infatti molti i modelli che sono stati portati avanti dalla casa statunitense e soprattutto c’è stato un grandissimo aiuto a livello europeo, vedendo infattil’ultimasia stata ...