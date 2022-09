Football Manager 2023 | Annunciate le licenze delle coppe europee

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 8 settembre 2022) Sega, tramite il sito ufficiale, ha annunciato una partnership che le permetterà di utilizzare lenell’attesissimo. Quest’anno, in, potrai lottare per i più importanti trofei europei grazie alla licenza completacompetizioni per club UEFA. Il senso di coinvolgimento in occasionesfide UEFA sarà ulteriormente amplificato dalla presenza degli sponsor ufficiali in diverse schermate prima, dopo e durante la partita. Sia che tu decida di prendere parte alla UEFA Champions League, alla UEFA Europa League, alla UEFA Europa Conference League o alla UEFA Super Cup, potrai godere dell’esperienza più ...