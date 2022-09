Fondi della Regione Campania sul servizio idrico: ecco quelli targati Gesesa (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 6 settembre la Giunta Regionale con Delibera n.464 ha approvato il finanziamento di una serie d’interventi in materia di servizio idrico integrato. Di questi molti sono stati concepiti e portati avanti nella fase istruttoria da Gesesa. La società con soddisfazione prende atto del finanziamento degli interventi di sostituzione delle reti idriche nei Comuni di Foglianise, Castelpagano e Telese Terme e di realizzazione di un pozzo a Morcone in località Piana. Inoltre, è stato approvato il finanziamento, di oltre 1.600.000 euro, per la sostituzione della rete idrica di diversi tratti del Comune di Benevento e precisamente: via Nenni, via Fontanelle/Pietá, via Valfortore, via Guidi, via Meomartini, via Cupa Santa Lucia, via Cupa del Gesù, via Avellino, via San Vito – Santa Clementina. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 6 settembre la Giunta Regionale con Delibera n.464 ha approvato il finanziamento di una serie d’interventi in materia diintegrato. Di questi molti sono stati concepiti e portati avanti nella fase istruttoria da. La società con soddisfazione prende atto del finanziamento degli interventi di sostituzione delle reti idriche nei Comuni di Foglianise, Castelpagano e Telese Terme e di realizzazione di un pozzo a Morcone in località Piana. Inoltre, è stato approvato il finanziamento, di oltre 1.600.000 euro, per la sostituzionerete idrica di diversi tratti del Comune di Benevento e precisamente: via Nenni, via Fontanelle/Pietá, via Valfortore, via Guidi, via Meomartini, via Cupa Santa Lucia, via Cupa del Gesù, via Avellino, via San Vito – Santa Clementina. ...

