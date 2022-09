FM 23 annunciato con un trailer. Il nuovo manageriale sarà disponibile dall’8 novembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Sega, tramite il sito ufficiale, ha annunciato che il nuovo capitolo del manageriale calcistico Football Manager 2023 sarà disponibile a partire dall’8 novembre. Oltre che su PC/Mac, Xbox, Nintendo Switch e smartphone, il prossimo 8 novembre Football Manager debutterà anche su due nuove piattaforme: PlayStation 5 e Apple Arcade. Un’altra grande notizia riguarda il ritorno della serie Touch sui dispositivi Apple dopo un anno di assenza, con Football Manager 2023 Touch che andrà ad aggiungersi al catalogo Apple Arcade. Per la prima volta, i giocatori di FM potranno provare l’acclamato motore 3D sui dispositivi mobile. La stessa esperienza sarà disponibile anche per gli abbonati ad Apple Arcade su iPad, Mac e Apple ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 8 settembre 2022) Sega, tramite il sito ufficiale, hache ilcapitolo delcalcistico Football Manager 2023a partire. Oltre che su PC/Mac, Xbox, Nintendo Switch e smartphone, il prossimo 8Football Manager debutterà anche su due nuove piattaforme: PlayStation 5 e Apple Arcade. Un’altra grande notizia riguarda il ritorno della serie Touch sui dispositivi Apple dopo un anno di assenza, con Football Manager 2023 Touch che andrà ad aggiungersi al catalogo Apple Arcade. Per la prima volta, i giocatori di FM potranno provare l’acclamato motore 3D sui dispositivi mobile. La stessa esperienzaanche per gli abbonati ad Apple Arcade su iPad, Mac e Apple ...

classcnbc : GAS, ENI COMPRA ALTRI DUE GIACIMENTI IN NORD AFRICA Eni ha annunciato l'acquisizione delle attività di Bp in… - CariaPinuccia : RT @GiancarloDeRisi: Liz #Truss con 180 miliardi mette un #tetto per due anni alle #bollette delle famiglie inglesi. Quasi d'impeto l'inter… - olstansoul : non io che arrivo con 20 minuti di ritardo per il #D23Expo ma comunque la Marvel non ha annunciato nulla - rainbow_vals : RT @seriestvfilm: Annunciato anche il film #Biancaneve della Disney, con Rachel Zegler e Gal Gadot, in uscita nel 2024. #SnowWhite #D23Expo… - sportli26181512 : FIFA 23, svelate tre nuove Icon: Tre nuove Icon per Ultimate Team. EA SPORTS ha annunciato l'ingresso di tre nuove… -