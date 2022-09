Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Flavio Briatore torna a far parlare di sé. Nelle scorse ore, l’imprenditore ha condiviso uno spezzone di un’intervista rilasciata al portale “Media Web Channel”. “Vorrei sapere cosa ne pensate nei commenti”, ha scritto nella caption. Le sue dichiarazioni hanno scatenato un pandemonio. Flavio Briatore (Foto Instagram) “I nostri camerieri sono parte integrante dell’azienda” “In Italia, se crei posti di lavoro ce l’hanno con te – ha dichiarato – Ieri hanno fatto una dimostrazione davanti al Twiga di Forte dei Marmi che dà lavoro a 180 persone e son venuti a rompere il ca**o a noi. Non l’ho mica capito! Perché? Se c’è un’azienda che dà lavoro a 180 persone, paghi i dipendenti, non facciamo nero, diamo i contributi, paghiamo tutto…che vadano ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 settembre 2022)torna a far parlare di sé. Nelle scorse ore, l’imprenditore ha condiviso uno spezzone di un’intervista rilasciata al portale “Media Web Channel”. “Vorrei sapere cosa ne pensate nei commenti”, ha scritto nella caption. Le sue dichiarazioni hanno scatenato un pandemonio.(Foto Instagram) “I nostri camerieri sono parte integrante dell’azienda” “In Italia, se creidice l’hanno con te – ha dichiarato – Ieri hanno fatto una dimostrazione davanti al Twiga di Forte dei Marmi che dàa 180 persone e son venuti a rompere il ca**o a noi. Non l’ho mica capito! Perché? Se c’è un’azienda che dàa 180 persone, paghi i dipendenti, non facciamo nero, diamo i contributi, paghiamo tutto…che vadano ...

fanpage : “Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese ver… - galilei106 : RT @Libero_official: Lo sfogo di #Briatore contro i politici: 'Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende. Io non ho mai visto… - CorriereCitta : Flavio Briatore: ‘I poveri non creano posti di lavoro, i ricchi investono’ - tatancawar : RT @erretti42: Flavio Briatore: “ Mai visto un libero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***” Soltanto un… - iulianonautica : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… -