Flavio Briatore: ‘I poveri non creano posti di lavoro, i ricchi investono’ (Di giovedì 8 settembre 2022) “Chi crea ricchezza sono le aziende, il ricco investe“. Queste le parole di Flavio Briatore in un’intervista a mediawebchannel.it. L’imprenditore ha pubblicato un estratto del video su Instagram, dove la maggior parte degli utenti ha condiviso il suo pensiero. Non si può dire lo stesso per Twitter, dove Briatore è stato travolto dalle critiche. Leggi anche: Flavio Briatore: ‘Lo Stato deve darmi 12 milioni di euro di danni per lo yatch Force Blue messo all’asta’ Briatore: “Invece di ringraziarti, rompono anche il c…” Flavio Briatore infiamma il web. Il manager ha pubblicato su Instagram un estratto di un’intervista in cui dice: “Chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) “Chi crea ricchezza sono le aziende, il ricco investe“. Queste le parole diin un’intervista a mediawebchannel.it. L’imprenditore ha pubblicato un estratto del video su Instagram, dove la maggior parte degli utenti ha condiviso il suo pensiero. Non si può dire lo stesso per Twitter, doveè stato travolto dalle critiche. Leggi anche:: ‘Lo Stato deve darmi 12 milioni di euro di danni per lo yatch Force Blue messo all’asta’: “Invece di ringraziarti, rompono anche il c…”infiamma il web. Il manager ha pubblicato su Instagram un estratto di un’intervista in cui dice: “Chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero crearedi ...

fanpage : “Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese ver… - akirabo82 : Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Gli italia… - galilei106 : RT @Libero_official: Lo sfogo di #Briatore contro i politici: 'Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende. Io non ho mai visto… - CorriereCitta : Flavio Briatore: ‘I poveri non creano posti di lavoro, i ricchi investono’ - tatancawar : RT @erretti42: Flavio Briatore: “ Mai visto un libero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***” Soltanto un… -