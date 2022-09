Fiumicino senza aule, il sindaco Montino: “Basta polemiche, sulle scuole ci siamo attivati” (Di giovedì 8 settembre 2022) Fiumicino – “Alcuni commentatori improvvisati sono soliti dare la responsabilità al sindaco e al Comune ogni volta che si verifica un problema sul territorio comunale, confondendo volutamente le persone per meri scopi di propaganda”. A parlare, dopo la denuncia del consigliere Severini (leggi qui), è il sindaco Esterino Montino. “La polemica sulle aule del da Vinci ne è un esempio lampante – prosegue -. Com’è noto il Comune ha il dovere di garantire le strutture scolastiche a partire dagli asili nido e fino alle scuole medie. Ahinoi, le scuole superiori e le università non sono competenza dell’Amministrazione comunale delle quali sono responsabili altre istituzioni. Sul Da Vinci, nel caso specifico, la Città metropolitana. Quindi polemizzare con il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– “Alcuni commentatori improvvisati sono soliti dare la responsabilità ale al Comune ogni volta che si verifica un problema sul territorio comunale, confondendo volutamente le persone per meri scopi di propaganda”. A parlare, dopo la denuncia del consigliere Severini (leggi qui), è ilEsterino. “La polemicadel da Vinci ne è un esempio lampante – prosegue -. Com’è noto il Comune ha il dovere di garantire le strutture scolastiche a partire dagli asili nido e fino allemedie. Ahinoi, lesuperiori e le università non sono competenza dell’Amministrazione comunale delle quali sono responsabili altre istituzioni. Sul Da Vinci, nel caso specifico, la Città metropolitana. Quindi polemizzare con il ...

ilfaroonline : Fiumicino senza aule, il sindaco Montino: “Basta polemiche, sulle scuole ci siamo attivati” - infoitinterno : Fiumicino: recuperato nel Tevere il corpo senza vita di un uomo - mbx1900 : @Mauro39531369 @dianacalibana Ho volato giusto ieri 189 passeggeri più equipaggio… in maschera solo 7 persone. In a… - KIKKO_HEAD : Quindi. L’aeroporto di Fiumicino non ha punti in cui ricaricare il telefono ma ha aree per i fumatori che non sanno… - solbakkiano : Svilar completando la trasformazione in Rob Lucci, Vina appena uscito dall'Isola dei Famosi, Eldor sornione mentre… -