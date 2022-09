Fiumicino, niente più aule alla Frassinetti, Baccini a Montino: “Sbagliata la politica degli annunci” (Di giovedì 8 settembre 2022) Fiumicino – “Se è vero che non si può incolpare un Ente di azioni che non gli competono, è altrettanto vero che un Ente non può, e non deve, assumersi e rivendicare la soluzioni dei problemi in pompa magna come accaduto un anno fa con le aule del ‘Da Vinci’, concesse dalla parrocchia Santa Paola Frassinetti. La Giunta Montino, all’epoca, ha fatto sua la risoluzione definitiva al problema dei doppi turni”. Così Mario Baccini, leader del centrodestra di Fiumicino, replica alle dichiarazioni del sindaco Montino (leggi qui), precisando: “Un problema che ora, però si ripresenta a pochi giorni dal primo suono della campanella. E dal Comune, più che un chiarimento, arriva l’ennesima lavata di mani. Bene che sia stata trovata una soluzione d’emergenza. Sarebbe ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– “Se è vero che non si può incolpare un Ente di azioni che non gli competono, è altrettanto vero che un Ente non può, e non deve, assumersi e rivendicare la soluzioni dei problemi in pompa magna come accaduto un anno fa con ledel ‘Da Vinci’, concesse dparrocchia Santa Paola. La Giunta, all’epoca, ha fatto sua la risoluzione definitiva al problema dei doppi turni”. Così Mario, leader del centrodestra di, replica alle dichiarazioni del sindaco(leggi qui), precisando: “Un problema che ora, però si ripresenta a pochi giorni dal primo suono della campanella. E dal Comune, più che un chiarimento, arriva l’ennesima lavata di mani. Bene che sia stata trovata una soluzione d’emergenza. Sarebbe ...

boxhiu : @matteosalvinimi @fuoridalcorotv @GiorgiaMeloni @EnricoLetta @CarloCalenda @matteorenzi @LiciaRonzulli @luigidimaio… - chiamatemiG_ : Sono ufficialmente tornati quegli insetti di merda che non servono a niente, sono brutti, puzzano e quando volano p… - linosegna : RT @nicomanetta1: Corsia vuota, file interminabili e lunghe attese: niente abusivi a Fiumicino ma mancano i taxi - Il Corriere della Città… - nicomanetta1 : Corsia vuota, file interminabili e lunghe attese: niente abusivi a Fiumicino ma mancano i taxi - Il Corriere della… - robertodp1958 : @Cholula72 Mi capitò un atterraggio mancato a Fiumicino. Anche volendo fuori non vedevamo niente per la pioggia. Ri… -