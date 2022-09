Fiorentina-Riga | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro ceco Pavel Orel, coadiuvato come assistenti dai connazionali Nadvomik e Vicek, e dal quarto uomo Zelinka. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Ha inizio questo pomeriggio il cammino europeo dellaa 5 anni di assenza dall’ultima volta. In un gruppo A sulla carta abbordabile, la compagine toscana si candida per essere la pretendente principale al primo posto dopo aver eliminato il Twente nella fase preliminare. Reduce da un inizio di campionato altalenante, la squadra guidata da Vincenzo Italiano deve subito cambiare marcia, e lo proverà a fare a partire dalla gara di oggi contro il modesto ...

CalcisticheNews : ?? GOAL! Artemio Franchi, Firenze Fiorentina 1-0 RFS Riga 56' Barak (Conference League ) - CalcisticheNews : ?? INIZIO SECONDO TEMPO! Artemio Franchi, Firenze Fiorentina 0-0 RFS Riga (Conference League ) - IlCeccoViola : @OfficialForHum Guardando Riga-Fiorentina mentre ultimavo la preparazione all'asta del Fantacalcio - qifsha134 : @CrashGotDaSauce @thatbsissy Scusa... Clima fiorentina riga - massycherubin : La #Fiorentina che nel primo tempo non riesce a fare neanche un gol contro il Riga è davvero preoccupante. La c… -

Allo Stadio Franchie Rigas si sfidano per la prima giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alo Stadio Franchi, la sfida trae Rigas valida per la prima giornata della Conference League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiRigas 0 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il match! 5 PALO ...In programma la prima giornata della fase a gironi di Europa League e di Conference, che vede rispettivamente la Roma fare visita al Ludogorets Razgrad e laospitare l'RFS. Mourinho e ...55' - Cambio nella Fiorentina: entra Jovic al posto di Cabral. 53' - Sottil! Stavolta prova direttamente la conclusione che termina fuori anche se non di molto. Che ...Ad un passo dal vantaggio la Fiorentina! 5' - Occasione anche per il Riga! Emerson Santana si trova a tu per tu con Gollini e spara fuori! 4' - Ancora Fiorentina pericolosa sempre sulla destra, questa ...