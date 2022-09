Fiorentina-Riga, Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Ripercorre il grande cammino della Roma di Josè Mourinho che, nella prima edizione, si è portata a casa la coppa battendo in finale il Feyenoord a Tirana. Questo l’obiettivo, conclamato, della Fiorentina di Vincenzo Italiano, una delle favorite della competizione. Al via anche la Conference League, la terza competizione europea partirà proprio dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, in campo alle 18:45 Fiorentina-Riga. Gli avversari della Viola sono i campioni lettoni dell’RFS Riga, alla loro prima partita europea contro una squadra italiana. I toscani sono reduci da una sconfitta e un pareggio. Ecco le ultime news relative al match, con le probabili formazioni e la diretta tv. Il momento della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Ripercorre il grande cammino della Roma di Josè Mourinho che, nella prima edizione, si è portata a casa la coppa battendo in finale il Feyenoord a Tirana. Questo l’obiettivo, conclamato, delladi Vincenzo Italiano, una delle favorite della competizione. Al via anche la, la terza competizione europea partirà proprio dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, in campo alle 18:45. Gli avversari della Viola sono i campioni lettoni dell’RFS, alla loro prima partita europea contro una squadra italiana. I toscani sono reduci da una sconfitta e un pareggio. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv. Il momento della ...

Luxgraph : Diretta Fiorentina-Riga ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - CorriereToscano : #Firenze #FiorentinaRFS al #Franchi giovedì #8settembre ore 18.45 #ConferenceLeague @acffiorentina… - sportli26181512 : Diretta #Fiorentina-#Riga ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Comincia il cammino i… - RaffaellaPina : Fiorentina-RFS Riga, probabili formazioni: Italiano con Cabral dal primo minuto -