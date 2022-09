Fiorentina Riga 1-1 | Ilic risponde a Barak Italiano stecca la prima nel girone

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 settembre 2022) Allo Stadio Franchis si sfidano per lagiornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alo Stadio Franchi, la sfida tras valida per lagiornata della Conference League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesis 1-1 MOVIOLA 1? Inizia il match! 5? PALO DI! Grande occasione dellache sta provando a schiacciare gli ospiti. 12?che fa la gara, anche se i ritmi non sono elevatissimi al Franchi in questo avvio di match. 25? Viola in controllo del match, ma senza particolari fiammate e ilnon soffre più di tanto. 31? Giallo per ...