SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - PatrickASRfan : Partendo dal fatto che noi non possiamo parlare oggi, abbiamo giocato male ecc… Ma la Fiorentina che pareggia con… - sportli26181512 : #Fiorentina-Rfs Riga, le pagelle: Barak nel bene e nel male (6,5). Jovic non si sblocca, 5: #Fiorentina-Rfs Riga, l… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Conference League, la Fiorentina non va oltre il pari con l'RFS Riga: il match finisce 1-1 - Gazzetta_it : #Fiorentina-Rfs Riga, le pagelle: Barak nel bene e nel male (6,5). Jovic non si sblocca, 5 -

Comincia con un passo falso interno la Conference League della, che al Franchi domina l'Riga ma non concretizza, uscendo infine ...Grande uscita su Ilic, bravissimo ad aspettare il tiro. Sul gol forse poteva essere più deciso, l'Europa comincia in salita. E il gol è un problema Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Non è andata bene alle italiane impegnate in Europa nelle gare delle 18:45. Sconfitta in trasferta per la Roma in Europa League. Battuta 2 a 1 dal Ludogorets. Ai giallorossi non è bastato il gol del p ...La Fiorentina va all'assalto del Riga per iniziare nel miglior dei modi la fase a gironi di Conference. Italiano, che deve fare a meno degli infortunati… Leggi ...