Fiorentina | Italiano | “Non riusciamo a concretizzare Fischi uno stimolo”

"In ogni partita non riusciamo a fare gol che non sono già fatti, non concretizziamo. Non abbiamo dimostrato il nostro valore visto che abbiamo pareggiato. Abbiamo tirato trenta volta in porta e fatto un solo gol, cercheremo di tirare il doppio dalla prossima partita". Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky del tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della sfida fra Fiorentina e Rfs Riga terminata 1-1 e valida per il girone A della Conference League. "Lavoriamo in settimana per imporre il nostro gioco, ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma purtroppo non riusciamo a buttarla dentro con continuità e paghiamo questa mancanza di lucidità sotto porta – ha aggiunto Italiano -. Abbiamo buttato via due punti, siamo rammaricati, purtroppo paghiamo anche quel poco che concediamo. Sono passate ...

