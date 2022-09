Fiorentina, Gollini: “Manca cattiveria sotto porta” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Una squadra che vuole vincere non deve concedere quello che abbiamo concesso agli avversari e deve fare gol. Quando crei così tanto devi segnare. Non è un problema solo di mira, se c’è la cattiveria giusta è un problema che si risolve da solo. Lavoriamo tanto sulla fase offensiva, è un problema che non c’è solo oggi. Anche contro l’Empoli abbiamo creato tante occasioni, così come come contro la Juventus e contro il Twente. Ci deve essere un cambiamento nella nostra cattiveria e mentalità“. Queste le dichiarazioni del portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini al termine della sfida fra Fiorentina e l’Rfs Riga terminata 1-1. “Ero molto contento della gara contro il Napoli, il mister ha questo modo di gestire il gruppo, il rendimento mio e di Terracciano sta andando bene e penso che questa sia la ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “Una squadra che vuole vincere non deve concedere quello che abbiamo concesso agli avversari e deve fare gol. Quando crei così tanto devi segnare. Non è un problema solo di mira, se c’è lagiusta è un problema che si risolve da solo. Lavoriamo tanto sulla fase offensiva, è un problema che non c’è solo oggi. Anche contro l’Empoli abbiamo creato tante occasioni, così come come contro la Juventus e contro il Twente. Ci deve essere un cambiamento nella nostrae mentalità“. Queste le dichiarazioni del portiere dellaPierluigial termine della sfida frae l’Rfs Riga terminata 1-1. “Ero molto contento della gara contro il Napoli, il mister ha questo modo di gestire il gruppo, il rendimento mio e di Terracciano sta andando bene e penso che questa sia la ...

