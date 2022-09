Fiorentina | Gollini | 'Manca cattiveria | dobbiamo essere più aggressivi Sulla staffetta con Terracciano'

viola_asso : @acffiorentina Ha più esperienza europea Gollini da solo che tutta la rosa attuale. E quando Gollini parla di ment… - junews24com : Gollini pensa ancora alla Juve: «Tante occasioni e un solo gol» - - iltirreno : Coppa/Dopo il 90' - Il portiere viola parla dopo il pari contro i lettoni nel primo match della fase a gironi della… - sportface2016 : #Fiorentina, #Gollini dopo il pari in #UECL: 'Manca cattiveria sotto porta' - CalcioNews24 : ??#Gollini nel post partita della sfida contro il #Rigas ?? -

Lastecca, con il Riga solo un 1 - 1 Lastecca all'esordio in Conference ... che s'invola a tu per tu condopo un errore di Bonaventura, venendo murato dal portiere viola. ......quando uno scambio veloce sulla trequarti viola viene sfruttato da Ilic che brucia tutta la difesa viola e batte. Lo shock del pareggio condiziona il resto della prestazione della...Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Un punto e tanto rammarico per la Fiorentina che nella sua prima partita del gruppo A di Conference League ottiene, al Franchi, un pareggio per 1-1 con i letto dell'Rfs ...Delude la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano che non va oltre l'1-1 al Franchi contro l'Rfs Riga nel match di Conference League.