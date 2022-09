Fiorentina, Gollini: «Dobbiamo essere più cattivi sotto porta altrimenti non andiamo da nessuna parte» (Di giovedì 8 settembre 2022) Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Rigas Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Rigas. Le sue dichiarazioni: «C’è poco da dire. Creare più palle gol di così è difficile. Ci ì mancata cattiveria e non vedo ancora quel mordente nella squadra per vincere le partite. Così diventa davvero dura. A livello psicologico può pesare andando avanti, Dobbiamo essere più cattivi. Difficile da spiegare perché lavoriamo tanto sulla fase offensiva». TERRACCIANO – «Mi sono sempre trovato bene e nelle prime tre uscite mi sono servite per ritrovare il campo. Il mister fa le sue scelte e la gestione del gruppo è questa. Il rendimento sia mio che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Pierluigi, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Rigas Pierluigi, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Rigas. Le sue dichiarazioni: «C’è poco da dire. Creare più palle gol di così è difficile. Ci ì mancata cattiveria e non vedo ancora quel mordente nella squadra per vincere le partite. Così diventa davvero dura. A livello psicologico può pesare andando avanti,più. Difficile da spiegare perché lavoriamo tanto sulla fase offensiva». TERRACCIANO – «Mi sono sempre trovato bene e nelle prime tre uscite mi sono servite per ritrovare il campo. Il mister fa le sue scelte e la gestione del gruppo è questa. Il rendimento sia mio che ...

