Finisce il sogno di Sinner: fuori contro Alcaraz agli Us Open dopo 5 ore di match – Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tennista Jannik Sinner non ce la fa ad approdare alle semifinali degli Us Open di Tennis. dopo un match maratona di oltre 5 ore, l’altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 in una partita che rimarrà nella storia (nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open). Alcaraz nel penultimo atto di Flushing Meadows affronterà l’americano Tiafoe, vittorioso ai quarti contro Rublev. Ieri Ruud ha eliminato l’altro italiano in gara, Matteo Berrettini. September 8, 2022 su Open Leggi anche: Jannik Sinner ai quarti degli Us Open: per la prima volta due italiani tra i migliori otto – Il video Us ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tennista Janniknon ce la fa ad approdare alle semifinali degli Usdi Tennis.unmaratona di oltre 5 ore, l’altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carloscon il punteggio di 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 in una partita che rimarrà nella storia (nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US).nel penultimo atto di Flushing Meadows affronterà l’americano Tiafoe, vittorioso ai quartiRublev. Ieri Ruud ha eliminato l’altro italiano in gara, Matteo Berrettini. September 8, 2022 suLeggi anche: Jannikai quarti degli Us: per la prima volta due italiani tra i migliori otto – IlUs ...

