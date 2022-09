Finale col botto a Venezia 79 | Dalla vita di Santa Chiara | al nucleare di Oliver Stone fino al thriller tratto da Jo Nesbø Aspettando la premiazione

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 settembre 2022) Rien ne va plus… Giunge a conclusione anche79, l’edizione del novantesimo anniversario della Mostra del cinema. Il programma è ricco: Les miens di (e con) Roschdy Zem,di Susanna Nicchiarelli e No Bears di Jafar Panahi. Fuori gara, Nuclear di, Copenhagen Cowboy di Nicholas Windn Refn e – film di chiusura – The Hanging Sun di Francesco Carrozzini. Roschdy Zem in una scena di “Les miens” (foto Shanna Besson). Leggi anche › Marina Cicogna: «La Mostra diè stata la mia culla» Film a: Roschdy Zem sex symbol d’Oltralpe Ridi famiglia in un inferno… No, non esageriamo: ha il tono di una commedia Les miens di Roschdy ...