"Figura straordinaria della nostra era". Il saluto di Berlusconi alla regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche Silvio Berlusconi si unisce ai leader politici che hanno salutato la regina Elisabetta II a seguito della sua morte l'8 settembre Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche Silviosi unisce ai leader politici che hanno salutato laII a seguitosua morte l'8 settembre

berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - massimo_trombin : RT @berlusconi: Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo di Sua… - fvagnus5 : RT @berlusconi: Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo di Sua… - angiroma : RT @berlusconi: Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo di Sua… - maknaeflower : RT @berlusconi: Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo di Sua… -

Addio a Elisabetta II, la regina eterna. Inizia il regno di Carlo III 20:14 Mattarella, una figura eccezionale entra nella Storia 'Una figura di eccezionale rilievo ...che hanno avuto l'onore di incontrare la Regina Elisabetta II ne hanno potuto ammirare la straordinaria ... È morta la Regina Elisabetta Mi unisco al lutto del governo di Sua Maestà e del popolo britannico nel ricordo di una figura straordinaria che gli storici del futuro riconosceranno come grande protagonista della nostra era'. È ... ilGiornale.it 20:14 Mattarella, unaeccezionale entra nella Storia 'Unadi eccezionale rilievo ...che hanno avuto l'onore di incontrare la Regina Elisabetta II ne hanno potuto ammirare la...Mi unisco al lutto del governo di Sua Maestà e del popolo britannico nel ricordo di unache gli storici del futuro riconosceranno come grande protagonista della nostra era'. È ... "Figura straordinaria della nostra era". Il saluto di Berlusconi alla regina Elisabetta