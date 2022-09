Festival Teatro Off, intervista a Pietro Dattola (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto pronto per Inventaria, il Festival del Teatro Off, Festival ideato dalla compagnia DoveComeQuando che giunge alla sua XII Edizione, aprendo la stagione del Teatro off Capitolino dal 20 settembre al 16 ottobre 2022. In scena la drammaturgia contemporanea caratterizzata dalla pluralità dei linguaggi, dall’inclusione e condivisione, frutto di una programmazione variegata e trasversale. In programma, 22 spettacoli selezionati fra oltre duecento proposte pervenute da tutta Italia e 15 prime, tra nazionali e romane. Il concorso dedicato al Teatro Off si svolgerà presso il Teatro TRASTEVERE nel rione Trastevere, TeatroSOPHIA nella splendida cornice di Piazza Navona, FORTEZZA EST a Torpignattara, CARROZZERIE NOT zona Ostiense. Una progettualità pregiata, ne abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto pronto per Inventaria, ildelOff,ideato dalla compagnia DoveComeQuando che giunge alla sua XII Edizione, aprendo la stagione deloff Capitolino dal 20 settembre al 16 ottobre 2022. In scena la drammaturgia contemporanea caratterizzata dalla pluralità dei linguaggi, dall’inclusione e condivisione, frutto di una programmazione variegata e trasversale. In programma, 22 spettacoli selezionati fra oltre duecento proposte pervenute da tutta Italia e 15 prime, tra nazionali e romane. Il concorso dedicato alOff si svolgerà presso ilTRASTEVERE nel rione Trastevere,SOPHIA nella splendida cornice di Piazza Navona, FORTEZZA EST a Torpignattara, CARROZZERIE NOT zona Ostiense. Una progettualità pregiata, ne abbiamo ...

