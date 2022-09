Festival di Venezia 2022, stilista sannita veste Anna Pettinelli (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come ogni anno torna al Festival di Venezia il Premio Starlight, presentato per la nona volta dalla conduttrice e speaker radiofonica Anna Pettinelli. Per l’occasione l’eco designer sannita Franco Francesca ha creato per Anna un abito “scultura” da sposa per sfilare sul red carpet del Lido dotato di strascico-coda molto lungo, realizzato con una decina di metri di tessuto di organza zero waste, cioè recuperato dalla realizzazione di altri abiti. La caratteristica principale e innovativa della maggior parte della produzione artistica di Francesca è incentrata, infatti, sulla realizzazione di abiti con materiali eco-sostenibili, stoffe recuperate in giro per il modo, creando sovrapposizioni tra svariati tessuti che il designer ha sempre inteso come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come ogni anno torna aldiil Premio Starlight, presentato per la nona volta dalla conduttrice e speaker radiofonica. Per l’occasione l’eco designerFranco Francesca ha creato perun abito “scultura” da sposa per sfilare sul red carpet del Lido dotato di strascico-coda molto lungo, realizzato con una decina di metri di tessuto di organza zero waste, cioè recuperato dalla realizzazione di altri abiti. La caratteristica principale e innovativa della maggior parte della produzione artistica di Francesca è incentrata, infatti, sulla realizzazione di abiti con materiali eco-sostenibili, stoffe recuperate in giro per il modo, creando sovrapposizioni tra svariati tessuti che il designer ha sempre inteso come ...

