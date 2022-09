Festival di Venezia 2022 | Giulia De Lellis in Alessandra Rich e tutti gli altri look casual delle star

(Di giovedì 8 settembre 2022) Appena approdate in Laguna ma anche nei loro momenti di svago, lontane dal tappeto rosso, lesfoggianoinformali uno più bello dell'altro. Sfogliateli, giorno dopo giorno, nella gallery per tutta la durata della kermesse

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #CatherineDeneuve: “Ho un ricordo vivido della prima volta che sono stata alla #BiennaleCinema:… - vaticannews_it : #FestivaldiVenezia, presentato oggi 'In viaggio', l'ultimo lungometraggio del regista Gianfranco Rosi sui pellegrin… - loll1no : RT @gabrielsniceass: adesso lo potete dire che ci sono cani e porci al festival di venezia - LaRagione_eu : Dal Lido di Venezia l'intervista a #YemanCrippa, campione europeo nei 10.000 metri piani. La trovate a questo link!… -

... far coincidere, nei giorni in cui tutto il mondo del cinema si è dato appuntamento aper ... Questa mattina, nel corso di un incontro, ai margini del, sono stati illustrati gli ...Quando Stefano Accorsi arriva al Campari Lounge allestito in Terrazza Biennale, proprio di fronte al Palazzo del Cinema al Lido di, si chiacchiera ancora della serata precedente, durante la quale ha incantato i suoi ospiti con un monologo tratto dall' Orlando Furioso che parla di passione. Ed è proprio " passione " la ...Si terrà dal 9 al 18 settembre 2022 a Pordenone la nuova programmazione della XVIII edizione del Festival La scena delle donne intitolata Connessioni generazionali. La residenza teatrale sarà dedicata ...Torna l'Hexagon Film Festival, appuntamento ormai consolidato del palinsesto culturale della città di Grosseto.