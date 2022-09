Festa dei Nonni: a Cerveteri lunedì 3 ottobre visita audiologica gratuita (Di giovedì 8 settembre 2022) Cerveteri – In concomitanza della Festa dei Nonni il Comune di Cerveteri organizza una giornata di sensibilizzazione e prevenzione gratuita dei disturbi uditivi. Per l’intera giornata di lunedì 3 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, personale medico specializzato sarà a disposizione della cittadinanza per l’effettuazione di una visita audiologica, un’indagine medica che ha l’obiettivo di controllare la struttura dell’orecchio e verificarne la corretta funzionalità sia uditiva che vestibolare. Le visite si svolgeranno presso il Centro Anziani di Cerveteri sito in Via dei Bastioni n.46. “Un’iniziativa estremamente utile quella che proponiamo – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– In concomitanza delladeiil Comune diorganizza una giornata di sensibilizzazione e prevenzionedei disturbi uditivi. Per l’intera giornata di, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, personale medico specializzato sarà a disposizione della cittadinanza per l’effettuazione di una, un’indagine medica che ha l’obiettivo di controllare la struttura dell’orecchio e verificarne la corretta funzionalità sia uditiva che vestibolare. Le visite si svolgeranno presso il Centro Anziani disito in Via dei Bastioni n.46. “Un’iniziativa estremamente utile quella che proponiamo – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del ...

Giorgiolaporta : Domani 32 agosto, andiamo tutti alla festa dei #comunisti ad ascoltare il dibattito tra #Fratoianni, #Letta e… - ViteAnto : RT @SanDanieleDOP: #AriadiFVG non è stata soltanto una festa, ma molto di più. Un'occasione unica per entrare nel mondo del #ProsciuttoSanD… - ilfaroonline : Festa dei Nonni: a Cerveteri lunedì 3 ottobre visita audiologica gratuita - lacittanews : In occasione della Festa dei Nonni, lunedì 3 ottobre visita gratuita presso il Centro Anziani di Cerveteri in Via d… - Alessan49974889 : RT @devisparire110: Le immense tonnellate dei coniugi anche alla festa di ieri sera ????#basciagoni -