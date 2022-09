Ferrari | Leclerc e Sainz verso Monza | “Obiettivo? Vittoria”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Sarà una vettura con una cromatura e rossa e gialla. Le duedi Charlese Carlossfoggeranno una livrea che ospiterà quel coloro che celebrerà la Modena di Enzo. Anche i piloti, per l’occasione, vestiranno di giallo in questo weekend che verrà dominato dal Gran Premio d’Italia. Ecco come il monegasco e lo spagnolo si stanno preparando alla corsa casalinga.il Gran Premio d’Italia (Credit foto – Scuderiaaccount Twitter)“È stato incredibile vincere anel 2019, nella prima stagione in, un ricordo che conserverò per sempre. Speriamo di ripeterci quest’anno. Nel 2019 c’era un sostegno incredibile, e incredibile è stato ...

... che dura ormai da cinque GP, laera riuscita a salire sul gradino più alto del podio a Silverstone ed in Austria, rispettivamente con Carlos Sainz e con Charles. Tuttavia, alla ...... quando schierava ancora le Alfa Romeo , e ha poi raccolto oltre 40 trionfi, l'ultimo in ordine di tempo con Charlesnel 2019. Durante il fine settimana del Gran Premio d'Italia,...l'ultima con Charles Leclerc nel 2019. La collezione celebrativa. In occasione del Gran Premio di Monza, Ferrari lancerà anche la capsule collection speciale Giallo Modena dedicata al suo 75° ...