Ferdinando De Giorgi: "Italia-Francia? Che bel gruppo abbiamo!"

I campioni d'Europa hanno sconfitto i detentori dell'alloro olimpico nei quarti di finale dei Mondiali di volley. La Nazionale maschile Italiana di pallavolo guidata dal Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi non vuole fermarsi dopo aver battuto 3-2 al tie-break la Francia. Gli azzurri, adesso, puntano la semifinale dove giocheranno contro la vincente tra Ucraina e Slovenia. Un gruppo compatto, giovane e, soprattutto, forte che il mister di Squinzano vuole condurre sul tetto del mondo.

"Un passo un po' più lungo degli altri, giocavamo contro i campioni olimpici un quarto di finale complicato, una delle squadre più forti del mondo."

