Fenerbahce-Dinamo Kiev | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi ritorna la fase a gironi dell’Europa League con inizio alle 18:45. Oggi allo stadio UlkerSukru Saracoglu Stadium scenderanno in campo per la 1a giornata del girone B. Il girone vede protagonisti pure i francesi del Rennes e l’AEK Larnaca. Ecco di seguito ledi. Ildi Jorge Jesus arriva all’esordio in Europa League dopo la vittoria in campionato per 2-0 contro il Kayserispor e il terzo posto in classifica con 10 punti. In Europa League i turchi non partono come una delle candidate alla vittoria finale ma proveranno a giocarsela con tutti. Contro lail tecnico portoghese si ...